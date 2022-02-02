武陵農場山櫻花已盛開，2日武陵農場陽光普照，不少遊客來武陵農場賞花。（武陵農場提供／黃國峰台中傳真）

武陵農場山櫻花已盛開，2日不少遊客來武陵農場賞花，武陵農場統計2日下午17點30分止已有2980人入場。（武陵農場提供／黃國峰台中傳真）

武陵農場山櫻花已盛開，2日不少遊客來武陵農場賞花，武陵農場統計2日下午17點30分止已有2980人入場。（武陵農場提供／黃國峰台中傳真）

武陵農場山櫻花已盛開，武陵農場副場長胡發韜，歡迎民眾利用春節9天連假，在櫻花季之前，來武陵農場走春賞櫻花。（武陵農場提供／黃國峰台中傳真）

春節連續假期第5天，不少民眾選擇上武陵農場賞櫻，櫻花季雖未到，但武陵農場山櫻花已經綻放，粉紅、櫻紅花朵開滿枝頭，美不勝收，遊客拿著手機拍得欲罷不能，武陵農場統計2日下午17點30分止已有2980人入場，含轎車、機車、大客車共736輛，武陵農場副場長胡發韜指出，以非櫻花季的假日來說，這樣人數已經很多，預計晚間可突破3千人。

武陵農場櫻花季，將從2月12日起至2月28日止，武陵農場副場長胡發韜指出，目前雖未到櫻花季，但山櫻花已經綻放，紅粉佳人也有一些些開花，2日武陵農場陽光普照，不少遊客來武陵農場賞花，歡迎民眾利用春節9天連假，在櫻花季之前，來武陵農場走春賞櫻花。

胡發韜表示，有「櫻花博物館」美譽的武陵農場佔地600公頃，場內栽種2萬多株櫻花，品種多達10幾種，如台灣山櫻花、霧社櫻、昭和櫻、紅粉佳人、墨染櫻、河津櫻、八重櫻、牡丹櫻、一葉櫻、富士櫻、大島櫻、枝垂櫻、太平山櫻、琉球緋寒櫻等，其中以紅粉佳人最大宗，約佔7至8成。

胡發韜指出，武陵農場南北狹長約7公里，海拔落差達400公尺，因此櫻花盛開時間，將由農場南邊陸續盛開至北邊，約從每年1月中旬開始由山櫻花打頭陣，直到3月底4月初都有櫻花盛開，賞櫻次序從南谷櫻花台、富野櫻花區、妙高櫻花坡、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、隘口櫻花林、古松櫻花帶、霧社櫻花群、桃園櫻花台到櫻桃楓林區，歡迎民眾來武陵農場賞櫻花、透透氣、與家人朋友聯絡感情。