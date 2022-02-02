1張券恐讓誤會大了！1名網友日前買二手車上路後，在車內發現1張摩鐵早餐券，讓他笑說「買車真的要好好檢查...今天差點被前車主的這張害死」；其他網友則說「不要在那邊裝喔」、「故意貼文，想藉此取得太座信任吼」、「偷吃推給前車主就好了」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，日前他開著新買的二手車上路，卻在駕駛座附近找到1張摩鐵的「早餐券」，讓他發文笑說「買車真的要好好檢查...今天差點被前車主的這張害死」。

1名網友日前買二手車上路後，在車內發現1張摩鐵早餐券，讓他笑說「買車真的要好好檢查...今天差點被前車主的這張害死」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友PO的摩鐵早餐券上寫著時間是3年前的10月，所幸他發現時妻子沒有在旁邊，不然若被妻子得知並起疑，想必是吵得不可開交，文章曝光後吸引近7千個讚，引起其他網友的討論。

其他網友留言「不要在那邊裝喔」、「明明就自己的」、「可是老闆，你買的是新車耶」、「副駕駛座下面還有一件紅色丁字褲，記得拿出來」、「先自清被抓到才有後路可以走」、「故意貼文，想藉此取得太座信任吼」、「不要以為這招就可脫罪」、「你以為這樣就能證明什麼嗎，太天真了啊」，也有老司機看了直呼「這招能學」、「沒事沒事，偷吃推給前車主就好了」、「買二手車的好處，可以把一切過錯推給前車主」。