在歐美、港澳甚至日韓都有喪屍或殭屍類型的電影或影集，高張力血腥又刺激的畫面，讓觀眾看了意猶未盡，像是孔劉主演的《屍速列車》就在全球掀起一股熱潮；有《批踢踢實業坊》網友近期注意到韓國新上映影集《殭屍校園》，不禁好奇問台灣為何鮮少這一類作品，有內行人跳出來點出殘酷真相，「預算啊，沒有片商願意投資」。

近期韓國由網路漫畫改編影集《殭屍校園》熱播中，內容是一所高中內遭遇喪屍病毒肆虐，學生們和教職員都努力想活下去，面臨各種人性考驗；影集一播出收視亮眼外，也有高討論度，更讓人想起多年前孔劉主演的電影《屍速列車》，認為韓國拍攝這一類型作品品質都很不錯。

一名《批踢踢實業坊》網友就發文問，台灣以前曾有少數喪屍主題電影，如果把這個題材運用在台劇上，是否能夠有像《殭屍校園》那般好口碑，畢竟很少看到「大逃殺」、「殭屍」這種概念的台劇；原PO不免好奇為何台灣少見，明明台灣戲劇製作品質都很優秀，這類型影集應該能在台灣掀起風潮。

有不少內行網友紛紛跳出來解惑，指出這一類型影集需要大場面，故事更考驗編劇功力，很難兼顧所以不如不拍，「台灣最弱的就是編導這一環，更源頭的內容生產台灣不缺好美術和演員」；另外更有人說了殘酷真相，「台灣拍這種最大問題應該是預算，前幾部拍爛鍊等用是可以想見但沒有片商願意投資」。