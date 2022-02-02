英國國家統計局(ONS)一項報告指出，英國及威爾斯境內有超過一半的女性已經30歲了都還沒有生小孩。1971年，女性30歲還沒有孩子比例約佔18%；目前數字攀升至50.1%。作家威廉姆斯(Holly Williams)則表示，ONS的研究只討論了女性，彷彿生小孩的責任都由女性來扛。事實上，許多人都有屬於自己不想生小孩的原因，沒遇到對的人、對的人不感興趣、人生還有很多事想做等等。再者，交友軟體的興起也讓更多男女擴大自己對異性的嚮往，因此始終不想安定下來。

除此之外，大環境因素也是影響生育的關鍵。英國《衛報》（The Guardian）撰文分析，很多人到後來沒有充裕的錢組成家庭，什麼都漲就是薪水沒漲的時代，缺乏穩定收入、前瞻性的職涯藍圖以及完善的社會福利制度，光是產假、育嬰假是否還能維持相同薪資水平，種種原因都讓許多人對於孕育下一代感到卻步。

現實面是，談到養小孩這件事情，往往都會向「錢」看齊。早期民風保守的時代，社會框架依然綁架了許多人們的矛盾心理，有的女人知道自已想要小孩，有些則不然。威廉姆斯指出，隨著時代進程，女性受教育程度幾乎與男性持平。「當我們沒有被告知必須生孩子，很少有人會主動選擇生。這如同滾雪球效應，越來越多女性選擇不生，一切就越正常，越多人將它視為『選擇』。」

上個月《衛報》報導，天主教教宗方濟各（ Pope Francis ）就曾感嘆說道：「那些選擇養寵物取代孕育下一代的人都是自私的，在剝奪我們的人性。」身為全球13億天主教徒領袖此前就曾譴責關於已開發國家的出生率持續下滑。根據美國人口普查局(United States Census Bureau)數據顯示，1970至2012年，有扶養小孩的已婚夫妻從40%掉到20%。然而，十分之七的家庭都有養寵物。

方濟各表示：「養寵物是對父母雙方身份的否定。」更進一步呼籲：「不要害怕開始為人父母，生小孩雖然有風險，不過不生小孩風險更大。」

最後，作者更補充說道：「對於『成為一位母親』沒有強烈渴望的女性來說，跳脫期待並從壓抑中釋放可能是反對生小孩的一件事情。」