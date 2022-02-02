外交部長吳釗燮接受「德國第二電視台」（ZDF）專訪指出，中國爭取全球主導地位的意圖非常明顯，我們必須直率地向中國表示，民主國家不會容忍中國蠻橫干預其他國家的行徑。

吳釗燮日前接受ZDF駐美國華盛頓辦公室主任Elmar Theveßen視訊訪問，訪談內容已在本月1日登載於該台網站，部分片段也於2日該台「美中爭霸」紀錄片中播出。

吳釗燮表示，中國持續升高對台灣的軍事威脅，企圖奪取台灣的野心顯而易見，而中國在台灣防空識別區、東海及南海海域的軍演及軍力擴張，也可能擦槍走火，引發與台灣、日本、美國或澳洲等國的意外衝突。

吳釗燮強調，如果中國犯台，我們有自我防衛的決心與準備，也對美國對「台灣關係法」的承諾有信心，美國將會持續提供我國防禦性武器、軍事訓練及高層情報交流，有助於強化台灣防備能力。我們對捍衛自己家園的決心非常堅定。

中國不滿台灣在立陶宛設立代表處的名稱，因此蠻橫施壓立國以及與立國貿易往來的德國企業。吳釗燮對此表示，中國的威權主義不僅在印太地區擴張，歐洲國家也開始感受到中國的壓力。面對威權主義的擴張，吳部長呼籲民主國家應該團結一心，共同捍衛我們共享的民主自由價值。

吳釗燮指出，從中國過去20至30年的發展來看，中國爭取全球主導地位的意圖非常明顯，理念相近國家必須認清此一事實，如果我們不容許威權主義主導我們的生活方式，就必須直率地向中國表示，民主國家不會容忍中國蠻橫干預其他國家的行徑。

關於台灣參加冬奧的議題，吳釗燮說，我們積極把握各種機會讓台灣參與國際事務與活動，包括將盡最大努力維護台灣運動員參加奧運賽事的權益，但對中國違反人權的行徑，我們也不會默不作聲。

外交部指出，德國「第二電視台」成立於1961年，是德國最重要的公共電視台之一，播送範圍廣大，極具公信力及輿論影響力。