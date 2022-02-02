明天就是大年初三，不少民眾都規劃出遊。高公局預估，明日國道交通量將達140百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，國道15路段恐出現車多、壅塞情形，其中國1苗栗-湖口、國3大山-香山、國5北向宜蘭-坪林恐塞到初四凌晨，提醒用路人留意。

高公局預判，明日重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹（上午8點到下午2點）、彰化系統-埔鹽系統（上午9點到中午12點），北向西螺-埔鹽系統（上午9點到晚上10點）、南屯-后里（上午9點到傍晚6點）、苗栗-湖口（下午4點到凌晨2點）、圓山-大華系統（上午10點到下午1點）；

而國道3號的重點壅塞路段則有國3南向土城-關西（上午9點到下午1點）、快官-霧峰（上午9點到中午12點），北向竹山-中興（下午2點到晚上11點）、草屯-霧峰（下午3點到晚上11點）、大山-香山（下午4點到凌晨2點）、關西-大溪（傍晚6點到晚上10點）；

其餘重點壅塞路段則是國5南向南港系統-頭城（上午6點到下午4點），北向宜蘭-坪林（上午10點到凌晨3點）、國6西向舊正-霧峰系統（下午4點到晚上8點），建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以避開車潮，節省行車時間。

高公局表示，明日將實施國道相關疏導措施，包括下午1點至傍晚6點國1高雄端至湖口與國3九如至大溪北向入口高乘載管制、下午2點至晚上9點國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，凌晨至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統與國5石碇、坪林南向入口，上午7點至凌晨12點封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，上午7點至晚上7點時封閉國1虎尾、仁德北向入口與國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨至上午5點暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

另公路總局則預估，年初三上午時段，包括台9線蘇花路廊、台15線鳳鼻至香山路段、台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台65線土城交流道接國3、台26線墾丁路段、台19線北港朝天宮、台7線大溪慈湖路段等將有車多、壅塞狀況。

至於下午時段，壅塞的情況則預計會出現在北部台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙、瑞濱至福隆）、中部台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境、台21線日月潭、台3丙線南投竹山紫南宮；南部台17線台南南鯤鯓代天府等鄰近觀光景點路段。

高公局呼籲用路人開車出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況。公路總局則提醒，避開尖峰時段再前往，另北部及東半部地區天候為有雨之情形，請用路人與前車保持安全車距勿超速。