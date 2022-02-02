澎湖白沙鄉2日下午發生汽車自撞車禍，來自新北市7名旅客所幸僅輕傷，虛驚一場；初步研判疑似不諳路況又車速過快肇事。

澎湖縣消防局2日下午4時13分接獲民眾報案，白沙鄉縣道203線白沙分局前發現一輛銀色廂型車自撞路旁紐澤西護欄，車上有7名乘客受困亟待救援。

消防局獲報後立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊消防及救護車等6車12人趕往搶救，副大隊長蔡順孝負責現場指揮。

救護人員以簡易破壞器材破壞車輛駕駛座車門順利將44歲蔡姓駕駛救出，其餘6名乘客分別緊急送往三總澎湖分院及衛福部立澎湖醫院救治。

初步調查，7名傷者都來自新北市，新春期間大夥結伴前往澎湖旅遊，沒想到卻不幸發生車禍意外。

7名傷者送醫時意識清楚，44歲蔡姓駕駛左上腹疼痛，42歲顏女左腳踝及小腿疼痛，45歲蔡女鼻樑瘀青、紅腫，48歲蔡女右膝關節處疑似骨折、臉部腫脹，19歲黃女有頭暈情形，71歲蘇女右腳脛骨疑似骨折，21歲黃女頭部及右手掌擦傷。

白沙警分局指出，車禍真正肇事原因仍待進一步深入調查，不排除是外地人不諳路況又疑似車禍過快惹得禍。