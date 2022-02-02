雲林縣長張麗善今（2日）在臉書曝光一段影片，提到自己趁過年打電話問候幾位年輕朋友，他們接到電話的反應都好直接，其中有一位同學的回應最讓她哭笑不得，因為對方不相信這是真的由縣長親自撥打的問候電話，直接回應「蛤，你張麗善？我還侯友宜咧」，然後就把電話掛掉，這一回應也讓張感到相當哭笑不得。

張麗善指出，致電的年輕朋友都是曾經提供縣府建議的好夥伴，很高興、也很感謝他們願意提出建言，他們思考的面向，對她的幫助很大，年輕人的意見，價值非凡。她同時也在臉書曝光當天打電話的畫面，有人接到電話後感到相當驚訝地說，「縣長縣長你好」、「縣…縣長？太荒謬了」。而最讓人印象深刻的莫過於，其中一位青年聽到縣長電話後，不可置信地說「蛤，你張麗善？我還侯友宜咧」，話一說完就掛掉電話，讓縣長難逃被掛電話的命運。

另外還有青年相當開心又驚訝的直呼「縣長怎麼會打電話來呢？接到你的電話很開心」。還有一位青年提到有去參加稻草酸菜文化季，那邊很熱鬧也辦得很棒，像是廢物再利用，做成一個產業鏈可以走到觀光那一步，真的對地方的幫助都很大。