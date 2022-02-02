各界關注參加冬奧人員的新冠陽性病例是否會下降，北京冬奧會醫療小組首席專家麥克洛斯基說，這幾天是參加冬奧人員抵達高峰的日子，因此檢出陽性病例不會立即快速下降，但相信隨著各方面人員進入閉環的時間越來越長，只要大家遵守防疫手冊規定，未來檢出的陽性病例一定會有所下降。

國際奧委會2日下午在北京冬奧會主媒體中心主發布廳舉行記者會，國際奧委會奧運會部運行主任皮埃爾杜克雷表示，距離開幕式只有兩天，在運動員方面，已經全面就緒，70％的運動員已經到達北京，在各個場館開啟訓練。

他說，今晚，冰壺混雙比賽就將在「冰立方」進行，主辦方已經進行了很好的準備，一定會非常順利。

北京冬奧會醫療小組首席專家麥克洛斯基在會上表示，北京冬奧會閉環內的陽性病例相對較低，閉環內的防疫工作非常高效，他說，有的人是剛剛抵達，相比閉環內的人員，陽性病例幾率會更高，不管怎麽樣，一直到賽時，都需要遵循防疫手冊，這樣比賽就會安全進行。

當被問到接下來幾天的陽性病例是否會下降時，麥克洛斯基表示，由於這幾天是抵達高峰，因此檢出陽性病例不會立即快速下降，但相信隨著各方面人員進入閉環的時間越來越長，只要大家遵守防疫手冊的相關規定，未來檢出的陽性病例一定會有所下降。

當被問到是否需要采取進一步防疫措施時，麥克洛斯基回應，現在沒有必要採取進一步防疫措施，需要關注的是相應病例是否在閉環內傳播，如果確實出現了聚集傳播，肯定會啟動應急預案、檢測追蹤，現在的陽性仍然只是在閉環內的單獨案例。