離譜停車遭住戶制裁！1名網友住家的死巷巷口日前在「路中間」遭停入1輛車，直接擋住其他車出入，車主事後還向警方說人在南部、無法移車，該網友最後氣不過，在轎車前後左右的車窗貼上「警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！」共20張的紙條制裁車主。

該網友在臉書「台北之北投幫」發文表示，他的住家外頭是個死巷，但近日卻有1輛車將車直接停在「巷口處」，對方沒有留空間給後方車輛進出，也沒有留下聯絡方式，最後原PO報警通知車主，車主竟說人在南部、沒辦法移車，原PO說該巷子當初因為方便住戶沒有畫設線，因此該車不算違停，警察也無法開單。

住家死巷口「路中間」遭停入車，車主向警方說人在南部、無法移車，網友最後在轎車前後左右的車窗貼上「警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！」（翻攝自臉書「台北之北投幫」）

住家死巷口「路中間」遭停入車，車主向警方說人在南部、無法移車，網友最後在轎車前後左右的車窗貼上「警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！」（翻攝自臉書「台北之北投幫」）

該網友PO出的照片中，黑車就直接聽在「路中間」與一旁的計程車並排，原PO最後索性在車窗上貼滿20張A4紙大罵「車停出入口，警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！」前後左右的車窗均被貼上，原PO笑說「我這樣應該還好吧？」

其他網友留言，「要全部的住戶一人貼一張吧！真的很自私的傢伙」、「並排不算？拿鐵鍊鎖一鎖好了，讓他也花點力氣處理」、「就算死巷沒劃線，阻礙出路他就是違規」、「如果裡面發生火警，消防車該如何進出呢？」也有人說並排停車已是違規，質疑警察的說法僅是想吃案。