在未經過同意的情況下使用別人東西是大忌，不論對方感情再好亦是如此。一名網友就表示，自己的車被女友偷開出門，結果回家後竟然收到了百萬的賠償單，一問之下才知道三寶女友停車技術爛，把別人的保時捷保險桿與引擎蓋都撞爛，讓他快氣死。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，女友在沒告知的情況下，就擅自開他的車載閨蜜去好市多，結果因為技術爛，倒車的時候A到別人的保時捷休旅車，造成對方保險桿、引擎蓋與大燈毀損，光修理費就要近百萬，而且這還沒算上己方的車損。

更讓原PO傻眼的是，女友兩手一攤就說自己沒錢，要他付錢，還碎碎念是對方車沒停好，完全不會檢討自己問題，讓他氣到快要中風。

不少人看到後也同情原PO，大酸女友：「快分手吧」、「這種我一律建議叫她自己去陪睡，用身體賺維修費」、「先分手後告女友，選我正解」、「要是有超額保險就不是問題了」、「小偷偷車，然後撞上別人的車，你要負什麼責任？直接上法院講」、「你只是男朋友，不是老公，連帶個屁」、「這不是女友，這是小偷」、「別稱呼她女友了，要叫被告」、「這種屁股就別幫忙擦了，讓她自己想辦法」。