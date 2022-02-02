釣魚時釣到意想不到的物品，這是常見的幽默故事範本。然而在美國佛羅里達州發生了真實版本，一個小男孩和他的祖父在運河釣魚，卻釣起著名的M82巴雷特狙擊步槍，而且還是2支。

《邁阿密先驅報》(Miami Herald)報導，61歲的杜安•史密斯（Duane Smith）和他的孫子艾倫•卡德瓦萊德 (Allen Cadwalader)在家附近的南邁阿密戴德 (South Miami-Dade)C-102號運河釣魚，不過他們沒有用魚餌，而是在魚線上綁磁鐵， 試試看能撈到什麼。

之所以這樣做，是因為這對爺孫在Youtube上看到有其他人玩這樣的尋寶遊戲，於是一時興起也來試一試，史密斯先生準備了強力磁鐵，和魚線綁緊後，放到C-102 運河中。

5分鐘後，立即感覺到魚線勾住了重物，一撈起來才發現是一支不完整的槍，雖然上面沾滿了泥土與青色的銅鏽，但是槍身的鋼材仍被磁鐵所吸引。

它是巴雷特M82(Barrett M82)，它少了槍管，但除了槍管之外的大部分結構都完整。

他們的好運還沒完，在釣起第一支槍後，不多久又釣到第二支。

Hmmm, I can't imagine why a person would throw multiple very expensive .50 cal sniper rifles into a canal. https://t.co/COu8jo5pG7 — Nonya F. Bidniss (@nonya_bidniss) February 2, 2022

史密斯認為茲事體大，所以他立即報了警。之後記者隨著警方來到現場，史密斯對記者說：「我想這就是初學者的運氣，我們第一天的尋寶就撈到2磅廢金屬和2支40磅重的槍。我認為槍的主人不是普通的罪犯，必須慎重應對。」

巴雷特M82使用.50子彈，與M2白朗寧重機槍的子彈通用，最大射程達到6800公尺，是非常著名的的反資材狙擊槍，美軍採用的改良版本則命名為「M107」。中華民國特戰單位也有採購。