金曲台語歌后曹雅雯近年工作滿檔，但事業順遂健康狀況卻亮紅燈，去（2021）年11月卻因為嚴重胃食道逆流引發「火燒心」，只能積極找醫師治療；近期曹雅雯除了唱歌還跨足主持、配唱和製作，更加忙碌，沒想到身體又出問題，內分泌失調暴肥10公斤外，還因長蕁麻疹一度感到快窒息，緊急送醫治療。

曹雅雯二度獲金曲歌后殊榮，近年更是她演藝事業巔峰，要忙於演唱會、音樂節目，還有主持、配唱製作等工作，相當忙碌，因此身體也反彈，去年11月就已有胃食道逆流的狀況；據《三立新聞網》報導，曹雅雯透露前陣子太忙，本來的胃食道逆流又伴隨內分泌失調還重感冒，不斷施打類固醇加上沒時間休息，居然暴肥10公斤，在慢慢調養才逐漸恢復體態。

不只有暴肥的狀況，在一次錄音時身上突然癢到不行，本來不以為意，忙完換衣服才驚覺自己長滿蕁麻疹；但沒有及時去治療，之後遇到一名護理師朋友勸她趕快掛急診，她還覺得不嚴重沒放心上，沒過多久就被自己打臉，一度出現快要窒息的不適感，才緊急送醫治療。曹雅雯打完點滴才稍微恢復，從此她頓悟休息的重要性，後來還特地請假出遊。

曹雅雯在去年底工作邀約幾乎滿檔，包括跨年活動、演唱會，還有和浩子、蕭煌奇攜手主持音樂節目，忙到連「照胃鏡」的時間都沒有，當時還笑說，「最近真的太忙！醫生都一直要我先去照胃鏡，不過翻翻行事曆，我似乎只能排到明年一月檔期才有時間去照，只能先撐一下，然後繼續嚴格飲食控制」。