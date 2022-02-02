通膨威脅全球經濟，疫情引發人力短缺及航運運費飆漲，同時墊高食物供應鏈成本，造就現下「萬物齊漲」的景況。星巴克（Starbucks）表示，預計於2022年調漲產品售價，以因應勞動力和產品成本的飆升。

路透社報導，星巴克周二（1日）公布截至1月2日的年度Q1財報，在疫情和成本壓力的發酵下，雖營收達80.5億美元，年增19%，優於市場預期，但每股盈餘僅72美分，低於市場預估的80美分；此外，該公司將原預期2022每股盈餘至少10%的成長，下修至8至10%。

通膨不斷攀升、疫情下供應鏈持續受到擾亂，星巴克從雞肉、食用油等食材，再到包裝、運輸業務，都增加額外成本；此外，因勞動力短缺招募員工不易，星巴克調漲薪資也推升人力成本上升。而這些額外成本都在蠶食公司的利潤，如麥當勞去年Q4財報，利潤亦低於市場預期。

星巴克執行長約翰森（Kevin Johnson）在會議上指，新一波疫情讓確診數飆升，放大通膨帶來的成本上升和人力短缺，且遠超公司所預期。他續指，自10月和1月調整產品價格後，計畫於2022年再次調漲產品價格，同時也將縮減行銷和促銷支出，以應對成本壓力；不過，星巴克並未說明擬漲價的產品。