走春開心的心情全毀了！1名網友日前到加油站加油離開後，發現車子開始詭異抖動，下意識驚覺慘了，回去加油站後果然查出「柴油加成汽油」，他說加油站會賠償維修、拖吊費用和租車費，不過也有其他網友質疑，加油過程車主本來就須自行注意，原PO其實也有點責任，兩派見解在網路上掀熱議。

「加油站同仁請問您是累了嗎！」該網友在臉書「爆怨公社」發文痛批加油站員工誤將柴油加成汽油，他說當時加油時，該員工還將寫著「柴」字的紙放在擋風玻璃上，原以為沒問題，沒想到結完帳上路後車子開始不斷抖動，「車的抖了抖了，車子你冷嗎」，慢慢回到加油站確定是加錯油。

1名網友日前到加油站加油離開後，發現車子開始詭異抖動，下意識驚覺慘了，回去加油站後果然查出「柴油加成汽油」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，目前除了車子維修費用、拖吊費用，加油站還要再付租車費用給他，讓他與家人能順利出遊，維修期間所有的代步費用也都是加油站出錢，他事後發文無奈地說「以後加油千千萬萬要看著他手上拿的是什麼油槍，再也不相信，放什麼卡跟複誦什麼油了」。

其他網友留言「分加油島很重要」、「我一般都是自己加，或是下車看著加」、「最好方法就是選單柴油機的車道，或是停在柴槍對油箱的絕對位置」、「所以我喜歡汽油跟柴油島是分開的，自己開錯島就怨不得人」、「我柴油車加油一定下車看著他加，別複誦什麼的眼看為準」、「加油我一定都下車」。