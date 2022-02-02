有掃黑英雄之稱的法務部前部長廖正豪，1月31日除夕夜逝世，享壽75歲。國民黨今天發布新聞稿表示，廖正豪身為中國國民黨黨員、革命實踐研究院研究班第十七期畢業，服務公職多年，歷任調查局長、法務部長，執行掃黑工作成效卓著，獲得超高民意支持，廖的辭世相信國人都極為惋惜，國民黨表達深切的哀悼。

國民黨指出，廖正豪於民國八十四年擔任調查局長，任內辦了許多眾所矚目的大案；之後繼任馬英九擔任法務部長，進一步雷厲風行掃黑，獲得超過九成的民意高度肯定，迄今難有人能望其項背，絕對是國人心目中永遠的「掃黑英雄」。