除夕返鄉團圓歡慶新年，但不少晚輩最怕的就是，被親戚狂問「結婚了沒」，一名男網友因此參加聯誼，未料碰到女方獅子大開口要求3個條件，除了月入70K外，還要有零用錢，且不做家事，讓他傻眼「怎不先照照鏡子」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，到了過年又要被一堆親戚催促，於是透過聯誼社介紹，參加聯誼，沒想到來的女生各個眼光超高，其中更有人開口就要求他月薪7萬，此外必須要有零用錢，還表明自己不做家事。

原PO傻眼表示，我月入70K，天天給零用錢，還可以讓妳不用做家事，就是我挑人，不是跑婚友社了，嗆對方「開這些條件之前怎不先想想自己？到底是誰在物化女性」。

不少網友也紛紛留言：「找越南直接買斷，還很勤勞呢」、「為何不考慮外籍新娘」、「這筆錢拿去請個傭人更好」、「難怪現在一堆外配」、「台女不意外」，但也有人反駁原PO：「你有這些條件，一定也要求對方身材火辣、很會搖的，不用在那邊牽拖」。