大樂透第111000013期今（2日）晚間開獎，頭獎金額保證1.1億元，獎號分別為06、33、11、18、23、41，特別號39。實際獎號以台彩公布為準。

加開春節大紅包9個號碼分別為19、37、13、21、35、04、24、43、42，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。