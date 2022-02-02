大陸解放軍英雄團長祁發寶今天傳遞冬奧聖火。（藍孝威攝）

解放軍團長祁發寶首當其衝，張開雙臂抵御外軍。（央視軍事頻道截圖）

北京2022年冬奧會聖火接力今天（2日）啟動後，上午11時30分來到北京冬奧公園進行傳遞。現場第一棒的火炬手是大陸短道速滑名將王濛，第二棒火炬手是「衛國戍邊英雄」祁發寶。陸媒報導，祁發寶2020年在中印邊界任解放軍團長，當時中印兩軍對峙發生衝突時，祁發寶頭部受重傷，而他張開雙臂阻攔印軍的鏡頭，令不少大陸讀者淚目。

祁發寶1979年出生於甘肅武威，1997年入伍，畢業於烏魯木齊陸軍學院步兵指揮專業，歷任新疆軍區、蘭州軍區某邊防營營長，現任西部戰區某邊防團團長。從軍20餘載，他曾獲得「戍邊先進個人」、「百名優秀基層主官」、「崑崙衛士」、「中國青年五四獎章」等榮譽稱號，榮立二等功1次、三等功5次。

戍邊20多年，祁發寶先後上千次帶隊組織巡邏執勤，80多次參加邊境管控行動，23次帶領執勤分隊出色完成急難險重任務，40餘次遭遇暴風雪和夏季雪融性泥石流，12次與死神擦肩而過，陪伴過他的軍馬有5匹受傷或犧牲。在祁發寶所在團一直有一個不成文的「規定」：「對峙時幹部站前頭、戰士站後頭，吃飯時戰士不打滿、幹部不端碗，野營時戰士睡裡頭、幹部睡風口。」

而真正讓祁發寶走入公眾視野的，則是2年前在中印邊境的一場惡戰。去年2月19日，《解放軍報》頭版刊登文章《英雄屹立喀喇崑崙——走近新時代衛國戍邊的英雄官兵》，首次披露了這次邊境衝突的細節：

報導稱，「2020年6月，印軍公然違背與中方達成的共識，越線挑釁。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方蓄謀暴力攻擊。」

「祁發寶組織官兵一邊喊話交涉，一邊佔據有利地形，與數倍於己的外軍展開殊死搏鬥。 增援隊伍及時趕到，官兵們奮不顧身，英勇戰鬥，一舉將來犯者擊潰驅離。外軍潰不成軍，抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。」

「在前出交涉和激烈鬥爭中，團長祁發寶身先士卒，身負重傷；營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，奮力反擊，英勇犧牲：王焯冉在渡河前出支援途中，為救助戰友犧牲。」

中共中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

去年2月21日，祁發寶老家武威市的相關領導專程赴新疆烏魯木齊對祁發寶及家屬進行慰問。報導中披露，此時，祁發寶已經出院，身體恢復情況良好。在祁發寶介紹受傷情況時，一個細節也透露了他的具體傷情。祁發寶在介紹時，一隻手指著自己的頭，另一隻手上拿著一個3D打印的顱骨模型，可以看到左側顱骨有一個大大的洞，有較大面積的缺損。而祁發寶的頭部，依舊能看到清晰的傷痕。

去年6月10日，中央軍委政治工作部組織新時代衛國戍邊英雄群體先進事跡報告會，「衛國戍邊英雄團長」祁發寶再次公開亮相並作報告。從報導視頻中不難發現，祁發寶在報告會中步履穩健行如風。然而，即使距離受傷已經整整一年時間，其頭部左側有碗口大的一塊呈凹陷狀，在衝突中重傷導致的傷痕仍非常明顯。

「縱使前進一步死，決不後退半步生，這是邊疆衛士的拳拳報國心。」報告會上，祁發寶說道：「如果把軍隊比作一把利劍，那麼軍人的血性就是利刃之鋒。我們毫無畏懼、不怕犧牲，始終抱定一個信念，寧可犧牲生命，不丟國土一寸，向戰而行，勇往直前。」