中華隊雪橇選手林欣蓉。(取自 林欣蓉 臉書)

中華隊雪橇選手林欣蓉。(取自 林欣蓉 臉書)

2022北京冬奧會將於4日開幕，4名台灣選手近日已從世界各地陸續飛抵北京備戰。台灣選手將於7日登上賽場，由黃郁婷參加女子1500公尺競速滑冰打頭陣。此外，23歲的台灣雪橇選手林欣蓉已進駐選手村，目前調整時差和適應訓練都很順利，她直言比賽滑道的挑戰性很高，也很期待開幕式當天走進鳥巢體育館。

中華台北隊雪橇選手林欣蓉1月27日從瑞士蘇黎世出發，28日抵達北京延慶賽區選手村。對於中華台北隊原本宣布不參加北京冬奧開閉式，後來又改口將會出席。林欣蓉對此表示，「目前接到最新的消息是，體育署會請選手跟官員去參加開幕儀式，我自己也很想參加，畢竟能走在開幕式上，是一件非常光榮的事情，希望2月4日開幕能夠走進鳥巢。」

林欣蓉在進駐冬奧選手村後錄製影片分享最新情況。她說，目前正在適應時差，身體還有一點疲累，畢竟歐洲時間慢北京好幾小時。

談到這次的競爭對手，林欣蓉分析，「除了雪橇比賽冠軍像是德國等大國，在我的等級內最具競爭力的選手，就是斯洛伐克，烏克蘭、波蘭、阿根廷的選手實力屬於中上，希望可以跟他們拉近距離。」北京這次比賽的滑道也有一些挑戰性，目標是成功完賽，盡量不要有任何碰撞、爭取最好表現。

至於選手在冬奧村內閉環的防疫措施，林欣蓉觀察，北京冬奧組委會非常嚴謹，檢疫人員穿著全套防護服，每位選手天天都要測核酸，如出現異常，第一時間立刻複查。園區內也有診所，只要身體不舒服隨時可就醫，選手村裡也有許多休閒娛樂設施。

林欣蓉表示，冬奧村的三餐、宵夜等飲食還不錯，大會擔心有些外籍選手吃不習慣，甚至提供肯德基、必勝客等西式快餐，每天限量供應給想家的外國選手。為了保證選手健康，也有專人負責檢查食材裡是否含有興奮劑。