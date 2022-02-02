雙人搞笑組合「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，兩人在螢光幕前一搭一唱默契絕佳，創出不少效果，但他們曾坦言私底下互動其實不熱絡，還因此屢傳不合，沒想到今年過年兩人難得「破冰」，阿翔主動到浩子家拜年，但浩子一開門表情卻成為亮點，掀起網友熱烈討論。

「浩角翔起」成軍17年，多次被傳不合、有心結，今（2日）粉專曬出一張阿翔帶著3個孩子到浩子家的照片，同時發文寫下：「浩子阿伯...我們來拜年了！恭喜發財～」可照片中，對比阿翔和孩子們開心的表情，開門的浩子卻眉頭緊皺、一臉傻眼，讓粉絲看了全笑翻「大過年的。浩子這表情母湯喔～～看到人要笑（要尷尬又不失禮貌的微笑）」、「浩子阿北心裏盤算...我的紅包阿」、「浩子阿伯想，：啊~我少生一個」、「阿伯表情很到位」、「阿伯不太想開門」、「浩子的臉 讓我們算一下心理壓力面積」。

阿翔帶孩子上門拜年，浩子一臉傻眼網全笑翻。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

事實上，浩角翔起搭檔多年，但浩子曾坦言兩人因為個性迥異，私下幾乎零互動也沒交集，但也是因為他們最了解彼此的個性，清楚「私下不相處」是相處的最高準則，才能讓他們的情誼能維持這麼久又不變質。而阿翔之前與謝忻爆出不倫戀時，浩子仍對他不離不棄，就可看出兩人的好感情。