2日晚間「相揪來過年」請來在地團體草屯囝仔擔任光雕點燈大使，演唱多首熱鬧的台語嘻哈歌曲，為工藝館光雕秀揭開序幕，讓氣氛嗨到最高點，後面緊接著長達半小時精彩的光雕秀，看得現場民眾目不轉睛。(工藝中心提供／吳建輝南投傳真)

即日起至大年初六，每天晚間5點30分起，透過光雕秀來呈現出十二種工藝及十二種材料，象徵民眾整年圓滿豐收，傳達自然與生命力的緣工藝精神。(工藝中心提供／吳建輝南投傳真)

國立臺灣工藝研究發展中心春節期間推出「相揪來過年」特別活動，在春節期間夜晚都會有「工藝．光夜」光雕秀，絢爛的燈光打在縣級古蹟工藝文化館的雙十字大樓上，震撼的音樂與燈光配合，看得民眾驚呼連連，工藝中心主任張仁吉表示，即日起至大年初六，工藝中心有精彩的展演與夜間光雕秀，歡迎民眾一起到工藝中心，歡度新年。

2日晚間「相揪來過年」請來在地團體草屯囝仔擔任光雕點燈大使，演唱多首熱鬧的台語嘻哈歌曲，為工藝館光雕秀揭開序幕，讓氣氛嗨到最高點，後面緊接著長達半小時精彩的光雕秀，看得現場民眾目不轉睛，也讓縣級古蹟工藝文化館嗨翻整夜。

張仁吉表示，草屯囝仔樞育及阿倉從小接觸本土地方文化並熱愛大小的廟會盛事，對於推廣在地文化皆有多年的耕耘，因此特別找來草屯囝仔擔任點燈大使，即日起至大年初六，每天晚間5點30分起，透過光雕秀來呈現出十二種工藝及十二種材料，象徵民眾整年圓滿豐收，傳達自然與生命力的緣工藝精神。

張仁吉說，除了精彩的展演與光雕秀外，工藝園區還有精緻的工藝體驗，手作小物、另外像是「陶笛阿志」、「聞韶軒絲竹室內樂團」及「众擊坊」等，也都會在現場演出，其他還有工藝閱讀、工藝影展等等，讓所有民眾能在園區內感受多位工藝師的精湛技藝。

工藝文化館由貝聿銘建築師事務所與景觀藝術家楊英風合作設計，經緯交織，具科學、藝術及歷史性是臺灣工藝的地標，亦是建築界的經典，即日起至2月6日（初六），每天上午9點至下午8點，都有精彩的工藝展演、體驗活動，以及夜間光雕秀。