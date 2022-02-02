由於跨性別女運動員的成績明顯勝過女運動員，引發不公平的爭議，於是美國游泳協會再次修正跨性別女性參加精英賽事的新規定。跨性別女游泳運動員在比賽前至少 36個月，身體的睾固酮濃度必須每天都低每5奈莫爾/升(nmol/L)，新規定即刻生效。

ESPN報導，舊標準是1年之內睾固酮濃度低於10奈莫爾/升(nmol/L)，由此可見新標準的嚴格程度。而且除了體內的雄激素濃度之外，跨性別女性還必須提出證據說明她們的原性別(男性)並沒有競爭優勢，而證據要交由給3名獨立醫學專家組成的小組進行審查。

為了避免性別爭議與岐視，美國游泳協會表示，「新政策不適用於非精英運動員」，意思是不涉及官方運動紀錄的業餘比賽，就不會特別限制。

這場爭議與賓州大學跨性別女泳將莉亞‧湯馬斯( Lia Thomas)的優異成績，他在還是男性的時候，成績並不特別，但是在變性加入女泳隊後，僅在第1個賽季就取得200碼、500碼和1,650碼自由式的冠軍。

美國國家大學體育協會（NCAA）承認莉亞的女子泳賽成績，但是如今美國游泳協會改變了標準後，NCAA是否要調整規則，目前還不清楚。

去年的東京奧運會是首次同意跨性別運動員參賽，來自紐西蘭的舉重運動員羅瑞爾•哈伯德（Laurel Hubbard），和美國越野自行車替補隊員雀爾喜•沃爾夫（Chelsea Wolfe），成為首批獲得奧運參賽資格的跨性別女性。