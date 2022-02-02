初二回娘家，不少人都購買彩券。不過，今（2日）大樂透頭獎未開出，預估下期頭獎上看1.3億元。至於春節大紅包部分則是開出24組，其中19人一注獨得，可以抱走百萬元。

以下為今日大樂透獎號：06、11、18、23、33、41 特別號39

春節大紅包獎號：19、37、13、21、35、04、24、43、42