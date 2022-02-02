初二大樂透頭獎槓龜 下期上看1.3億元 春節大紅包19人抱回百萬 22:132022/02/02 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大年初二仍有不少民眾光顧投注站，買刮刮樂及彩券試手氣。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 初二回娘家，不少人都購買彩券。不過，今（2日）大樂透頭獎未開出，預估下期頭獎上看1.3億元。至於春節大紅包部分則是開出24組，其中19人一注獨得，可以抱走百萬元。 以下為今日大樂透獎號：06、11、18、23、33、41 特別號39 春節大紅包獎號：19、37、13、21、35、04、24、43、42 小年夜大樂透頭獎未開出 春節大紅包開出16組 財神坐鎮竹北 四寶爸聞異香刮出百萬紅包 #春節大紅包 #大樂透 #頭獎 #百萬 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 眼皮跳又夢見鯉魚 中年男幸運刮中百萬 12:332022/02/01 財經 想跟老公永遠在「一起」 人妻選真愛密碼 竟刮中100萬 09:232022/01/31 財經 大年初一財神到！ 大樂透2.1億獎落這縣市 1人獨得 22:032022/02/01 財經 連6年初一開出頭獎 金虎年大樂透頭獎2.15億 彩金排第3高 22:432022/02/01 財經 全聯福袋實體門市單店開賣 9分鐘就搶光 19:272022/02/01 財經 超幸運！當天已連中7獎 土城男「第8次」刮中百萬獎金 09:542022/02/01 財經 台彩開出大紅包 14人變百萬富翁 04:102022/01/30 生活新聞 威力彩頭獎6.9億 今晚花落誰家 04:102022/01/31 財經焦點 三上悠亞扯開拉鍊彈出傲人UU破百萬點閱 私下真實面目曝光 10:422022/02/01 娛樂 女大生買刮刮樂爽中1萬元 大方分享中獎「這樣選」 15:282022/01/31 社會 初一走春 參拜熱點今晨起湧車潮 04:102022/02/01 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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