初二回娘家，不少人都購買彩券。不過，今（2日）大樂透頭獎未開出，預估下期頭獎上看1.3億元。至於春節大紅包部分則是開出24組，其中19人一注獨得，可以抱走百萬元。

以下為今日大樂透獎號：06、11、18、23、33、41 特別號39

春節大紅包獎號：19、37、13、21、35、04、24、43、42

小年夜大樂透頭獎未開出 春節大紅包開出16組
財神坐鎮竹北 四寶爸聞異香刮出百萬紅包
#春節大紅包 #大樂透 #頭獎 #百萬 #台彩