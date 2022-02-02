捷運環狀線通車已滿2年，根據統計，14站點中有多達12站房價上漲，其中又以「板橋站」漲幅16.8%排名第一，2021年買氣最熱絡的則由「幸福站」以406件交易量拔得頭籌，主要是因生活機能完善，交通便利，各式產品從預售屋到中古屋，應有盡有，充分滿足不同購屋族群的需求。

根據實價登錄資料，統計2019年至2021年環狀線各個捷運站周邊800公尺範圍內的成交資料發現，在通車的14個站體當中，有12個捷運站體周邊的房價都較2019年上漲，僅中原站、橋和站2個捷運站周邊房價微幅下滑，其中以板橋站房價漲幅16.8%最多，2021年住宅均價為每坪51.4萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋站位於新板特區，向來都是新北市房價最精華的地段，坐擁高鐵、台鐵、客運、捷運板南線及環狀線等五鐵共構的交通樞紐，新北市政府以及各大知名百貨公司坐落周邊，如遠百、誠品、環球等，難以超越的區域優勢，讓房價相當具有保值性，吸引許多金字塔頂端客群置產，2021年成交了多筆高單價豪宅，如「皇翔高更」、「超級F1」等，大幅推升了周邊住宅行情。

陳金萍指出，板橋站去年11月舉行土地開發案的招商說明會，預計將興建1萬1350坪的共構大樓，提供商場、旅館、企業總部及A級辦公空間進駐，投資額估達23億元，並規劃與國家兒童未來館連接，規劃打造為新北市重要的交通樞紐及時尚都心，未來政經、交通中心的地位將更加不可撼動。

如果從成交量來觀察，環狀線14個站點中，以幸福站的406件交易量傲視其他各站，住宅均價為每坪38.7萬元，2年也漲了13.2%。陳金萍表示，幸福站位於頭前重劃區與新莊舊市區交會處，生活機能具有一定水準，國中小學、公園、活動中心等公共設施配置完整，亦有多線公車行駛，能兼顧生活品質及機能，深受購屋者青睞。

陳金萍也表示，在環狀線通車後房市表現更是扶搖而上，加上區域內產品類別相當多元，以思源路作為分界，思源路以東為頭前重劃區的範圍，以屋齡較新的大樓為主，思源路以西屬新莊舊市區，為較早期開發的聚落，多為屋齡較高的公寓、華廈產品，供給物件穩定多元，從預售到中古，各式產品應有盡有，充分滿足不同購屋族群的需求，讓幸福站維持熱絡買氣，成為環狀線交易最暢旺的站點。