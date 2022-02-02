CNN報導，在俄羅斯的威脅下，美國總統拜登正式批准向東歐增派美軍部隊，由快速應變部隊先行出發，預計未來幾天即可部署在波蘭與羅馬尼亞。

外交官員說，這個動作是實質性的表達對北約盟國的支持，許多盟國都因為俄羅斯在烏克蘭附近的軍事部署，感到深深的威脅。

華爾街日報報導，拜登已指示將北卡羅萊納州陸軍布拉格堡(Fort Bragg)抽派2000名美軍部隊到波蘭，再將原駐紮於德國的1000人派到羅馬尼亞。這個部署有防衛烏克蘭的用意，波蘭位在烏克蘭西北方，而羅馬尼亞位在烏克蘭的西南方。

目前布拉格堡還有8500名部隊處在高度戒備狀態，一收到命名可以立即搭乘運輸機飛往歐洲，其他北約國家的部隊也隨時做好支援美軍的準備。不過目前北約國家仍是各自防衛，尚未形成多國聯合部隊，所以美軍在當地是與東道國在雙邊的關係基礎上再展開行動。