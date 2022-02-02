學好說話之道，才不會氣死老闆！1名網友日前收到老闆的訊息，他隨口說「老闆，辛苦了」，而老闆則說「辛苦了」多半是上司對下屬說，沒想到該網友接下來繼續說「了解，沒你的事，你先去忙吧」，讓網友噴飯。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張對話截圖，1名公司老闆用訊息將2022新年報表傳給下屬，該下屬收到訊息說「收到，老闆，辛苦了」，沒想到老闆則回「小劉啊，『辛苦了』一般是上級對下級的慰問用詞，以後注意使用」，而該下屬遭老闆唸了過後，再次回覆的訊息更讓人噴飯。

網友日前收到老闆訊息，他隨口說「老闆，辛苦了」，而老闆則說「辛苦了」多半是上司對下屬說，沒想到該網友接下來繼續說「了解，沒你的事，你先去忙吧」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

截圖中，該下屬被老闆唸了過後，再次回訊竟說「了解，沒你的事，你先去忙吧」；其他網友則留言「憑實力失業」、「遇到喜歡階級分明的主管就」、「可能準備要找工作了」、「主管看著手機已經無言」、「與長官的用詞真的是門學問，但這人也太沒學問了」、「這感覺是在開玩笑」。

網路上先前還有另1張對話截圖瘋傳，1名老闆說「小豪，公司做不下去準備宣布倒閉，等等薪水匯過去你戶頭」，而下屬則傳了一大串文字感謝公司栽培，沒想到等到老闆說錢已匯出，該下屬隨即改口「收到了，小陳」。