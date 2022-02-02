20201224《旗開得勝》第100集 柯媽帶逛新竹！ 替柯文哲向城隍爺許願當總統？！

今年是台北市長柯文哲任期最後一年，對於今年12月25日卸任後會在哪，柯文哲曾透露應該是要回台大報到，因為他是台大借調出來的，究竟他未來是否會不會參選2024總統大選，也成外界關注焦點。但其實柯文哲的媽媽何瑞英2020年在節目《旗開得勝》上，不僅分享柯文哲從小到大的趣事，當她到新竹城隍廟拜拜，更祈求「希望柯文哲2024年可以順利當選台灣的總統」。

何瑞英2020年接受《中時新聞網》的《旗開得勝》專訪時，不僅分享柯文哲從小到大的趣事，當她到新竹城隍廟拜拜，更祈求「希望柯文哲2024年可以順利當選台灣的總統」。如今僅剩兩年時間，柯文哲在卸任北市長後是否會投入2024選戰也是政壇關注的一大焦點。

柯媽媽當時在節目《旗開得勝》中，帶著主持人張啟楷到新竹吃美食，第一站就到柯文哲母校民富國小對面的餐廳「竹樂食堂」，該店已營業五六十年，柯媽媽大推這家餐廳的蚵仔煎，更透露柯文哲回來就喜歡吃這一味，另外她也大推貢丸、炒米粉，跟台北吃到的都不一樣，我過年也都有買貢丸，我看兒子都吃每道菜。

柯媽媽在節目中和主持人一起到城隍廟時，柯媽媽拜拜時，脫口說出了對兒子的期許，直言「希望柯文哲2024年可以順利當選台灣的總統，希望有有機會為台灣人民服務，讓台灣人民都平安順利、輕鬆快活、好過日子」。

柯媽媽更說，柯文哲過年如果有回來新竹，還沒吃年夜飯，就先來城隍廟拜拜，或者是吃飽後也會來。