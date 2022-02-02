中央流行疫情指揮中心上月22日宣布禁止民代、公職人員及政府官員跑攤，不過立法院副院長蔡其昌2日上午前往中市北屯區松竹寺參拜時，被民眾發現在現場發送小紅包，還與民眾合影，對此，蔡其昌辦公室表示，蔡其昌是私人行程，僅是基於禮貌，與拿著紅包的民眾合影，並沒在場發放。

有民眾說，2日上午在松竹寺拜拜時，看到立法院副院長蔡其昌，在發送小紅包，並與民眾合影，批評防疫中心不是規定官員不能跑攤嗎？蔡英文總統也在中常會，要求黨內公職人員、擬參選人不要跑攤，那這樣為何蔡其昌可以不管規定，還發小紅包合影。

蔡其昌辦公室發言人翁杰表示是誤會，這二年蔡副院長都會到松竹寺參拜，並發放內含1元硬幣的小紅包，今年因為疫情已經取消，但有事先送了500份寄放在寺內，2日上午蔡副院長前往參拜時，寺方已經在發放，這時有民眾向蔡副院長索取，寺方工作人員看到，於是拿了幾個小紅包給民眾，蔡副院長並沒有自己給紅包，民眾拿了小紅包後，才來與蔡副院長合影。