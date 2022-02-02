大陸代工製造商生產英國女王即位70周年的的茶具，結果原本應該寫「白金禧」(The Platinum jubilee)，但錯寫成「The Platinum jabbly」。這10800件茶具成了錯品，但是這麼有趣的錯誤，引發許多收藏者的詢問，甚至還有一家收購公司試圖介入。

今日俄羅斯(Rt)報導，英國女王伊麗莎白2世在1952年2月6日即位，因此幾天後就是她的登基70周年日，有一個英國公司委托大陸的瓷器生產商製作紀念馬克杯、碟子和茶具，結果對方搞了大烏龍，把「白金禧」(The Platinum jubilee)，錯印成「Platinum Jubbly」，使得這批1.08萬件茶具就不能用了，只好降價尋求接盤，每組以3英鎊(約113元新台幣)抛售。

正確字樣的馬克杯，寫「白金禧」(The Platinum jubilee)。(圖/The Platinum jubilee)

但是一間Wholesale Clearance的收購公司(專門交易破產股票和瑕疵品)認為這有潛在商業價值，他們認認購全部的錯誤杯具，並且展開新的銷售。

該公司認為這個錯誤很像到英國著名情境喜劇「只有傻瓜和馬」 (Only Fools and Horses)的情節，在該劇當中，有一個雄心勃勃、舌燦蓮花的商人戴爾波伊(Del Boy)，他總喜歡用話術在推銷一些奇特的商品。