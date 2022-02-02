女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，其擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，被封為學霸女神、鄉民女神，身材火辣的她，還自創服飾品牌兼當模特兒，常在社群網站Po美照燒大家，日前她又曬出一張生活辣照，一個側身入鏡，半球形狀全看光。

邵岱兒最近在IG宣傳Twitter帳號，要粉絲們趕快追蹤，同時曬出一張美照，只見她眼神嫵媚地看向鏡頭，在臉龐旁邊比個Ya，吸睛的是，她雖然只以側身入鏡，但可看出穿著繞頸綁帶衣服，不但秀出一片美背，還稍稍溢出半球，渾圓胸型一覽無遺。

尤其，邵岱兒身上曬出明顯的比基尼痕跡，令她的手臂和胸部已有明顯色差，畫面微妙又性感，讓粉絲忍不住歪樓留言「色差的部分」、「我只看到白的 哪裡有色差」、「為什麼那邊比較白」、「好辣」、「這身材太厲害了」。

邵岱兒不只學歷高，還擁有商業頭腦，近來則鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，並親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈。