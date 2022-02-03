大陸「流量女王」楊冪，靠著精緻五官與曼妙身材受到眾人愛戴，清新的氣質也讓她成為古裝劇的專門戶，不過除了她之前，還有一位與她長相神似的女星，當年也憑著古裝劇走紅，甚至名氣還比楊冪大。

現年40歲的大陸女星孫菲菲，由北京舞蹈學院畢業後，便進入演藝圈以甜美臉蛋、空靈氣質與窈窕身段，演出《李衛當官2》、《碧血劍》、《俠影仙蹤》、《小魚兒與花無缺》、《楚留香傳奇》、《美人心計》等宮廷劇受到大批觀眾的喜愛，還被媒體封為「第一古典美女」，人氣不斷攀升。2005年她還憑著電視劇《北京我的愛》風靡中、韓兩國，讓她成為「2009年十大最具價值女星之一」。

孫菲菲當年被封為「第一古典美女」。（圖／微博）

不過，孫菲菲從2010年開始便接連傳出負面消息，當年拍攝電視劇《血色戀情》時，爆出她與女助理遭到製片和導演助理痛毆的事件，雖事後劇組曾公開向孫菲菲道歉、賠償，仍讓她演藝事業重挫；接著，2011年孫菲菲參加「時尚先生盛典」活動時，意外被主持人方齡踩到裙襬，造成她禮服往下滑露出整片膚色胸貼，讓現場人都看傻眼，還有流言傳出這一切都是她故意炒作的，讓她形象再度受到打擊，演藝事業也逐漸走下坡，甚至不再經營微博，生活趨於低調。

直到近期孫菲菲才重啟微博與粉絲分享生活，但網友卻發現她的臉蛋與氣質都不如以往，差別甚大引起不少人質疑她「進場維修」，使她再度陷入整型疑雲，若是想要回到當年的人氣似乎十分困難。