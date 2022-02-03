「永遠的小倩」王祖賢近年淡出演藝圈，一心向佛的她先前談到緋聞俗事，直言此生「感情都了了」，今年1月有網友目擊她穿佛衣，一度誤傳她出家，但有人查到她所穿的其實是一般人禮佛時所穿的「海青」，間接撇清出家傳聞。而演藝圈中不少女星因和佛法有緣，選擇離開五光十色的舞台遁入空門，但也有人短期出家一年，快閃決定還俗，主因只有2字孝順。

71歲恆述法師原本藝名為費貞綾，早年她因駐唱被電視台經理挖掘，出道走紅後又提攜弟弟張菲、費玉清進入演藝圈，三姊弟也成為當時的紅人，1981年費貞綾淡出演藝圈並信仰起佛教，1991年在萬佛聖城接剃渡出家，獲得法號「恆述」，近年她用自己的方式宣揚佛法，2020年則自曝欠債3千多萬，但兩個弟弟不肯幫忙還，後來她宣布要「螢幕還俗」，立志要當個瘋狂尼姑。

恆述法師立志做最酷女尼姑。（圖／中時資料照片）

桑妮曾出家一年。（圖／中時資料照片）

55歲桑妮（本名：蘇翠玉）早年演出電視劇《絕代雙驕》、《長男的媳婦》等走紅，氣質清新，有「小林青霞」之稱，她因工作和佛法結緣，便開始吃素、禪修，2001年她突然閃電出家，向中台禪寺惟覺老和尚皈依剃度，並獲得法號「見悠」，讓外界都震驚不已，但隔年她就宣告還俗，主因是家中經濟狀況差，不能讓父母親獨扛家計，孝順的她才打消出家打算，復出工作賺錢照顧家人。

劉藍溪上月辭世。（圖／中時資料照片）

61歲台灣女歌手劉藍溪年輕時因參觀歌唱比賽被挖掘成藝人，她先是以連續劇《金玉緣》出道，之後又演出電影《追女仔》，1977年她跨行成為歌手，陸續推出《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》、《小時候的願望》等，1984年與醫師梁榮基訂婚，婚後夫妻倆對佛教都有興趣，梁榮基回台灣從事行醫工作，尊重劉藍溪意願在美國學習佛法，5年後劉藍溪在家人和丈夫的點頭下正式出家，法號「道融」，之後更發揮專長到佛學研究所唸書，研讀藏文、梵文、拉丁文，成為佛教的專業翻譯人才，上月媒體報導她辭世，享壽61歲。

唐德惠去年出家。（圖／中時資料照片；翻攝自命運好好玩粉絲團臉書）

50歲唐德惠外型性感豔麗，過去擔任《搶錢雙響炮》外景主持人出道，演出過電影《狗蛋大兵》，近年則演出《戲說台灣》走紅，2005年她嫁給警察老公，還將捧花交給好友方岑，但婚姻後來破局，她21歲時就未婚生子當媽，去年媒體報導，因兒子長大成家立業，篤信佛道教的唐德惠認為此生任務已完成，兒子、媳婦也鼓勵她「做自己」，去年9月正式剃度出家，法號「傳蓮」。

賴冰霞年初直播分享出家過程。（圖／翻攝自賴冰霞臉書）

馬來西亞「冠軍歌后」賴冰霞年輕時參加過不少歌唱比賽，進而被唱片公司相中出道，後來她與唱片製作人王致祥（藝名：王昱享）相戀結婚，育有一子，去年底賴冰霞在臉書預告：「再見2021，接下來將會是人生大轉變，2022開始我的下半生將會活得更精彩」，1月2日便直播剃度過程，宣布出家為尼。據《光明日報》報導，賴冰霞7、8年前就曾短暫出家，但考量到兒子當時年紀小便回歸家庭，如今兒子滿24歲，又已經有自己的家庭，賴冰霞便決心出家為尼，至於未來還會不會跟兒子連繫？賴冰霞藉此機會強調，出家並不會改變原有的家人關係，佛家教義並未限制她不能再與兒子見面，「這是錯誤觀念」。