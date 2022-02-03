農曆新年期間，回顧經典賀歲港片是許多人宅在家必備行程，除了賀歲港片外，曾引領風潮的殭屍片也是不可或缺，當年林正英、許冠英、錢小豪演出《暫時停止呼吸》爆紅，不過隨著林正英、許冠英逝世，此組合成為追憶，至於錢小豪因為傳出偷拍女性裙底風光，導致演藝事業跌至谷底，只能靠接網路劇賺取收入，不過8年前演出恐怖片《殭屍》，讓星運浮沉的他再次鹹魚翻生。

錢小豪14歲在功夫擂台比賽獲得銅牌後，被香港電影界龍頭之一邵式武術訓練班相中，不到3個月就以主角身分演出《少林與武當》，卻沒因此大紅大紫，直到與洪金寶認識後，被推薦演出電影《殭屍先生》，與林正英、許冠英的師徒組合深受觀眾喜愛，不僅香港票房高達2千萬，還獲香港電影金像獎十二項提名，讓錢小豪初嚐走紅滋味，當時走紅程度讓電影公司欽點他成為《原振俠與衛斯理》的主角，至於周潤發只能在劇中飾演配角，跌破眾人眼鏡。

錢小豪與林正英、許冠英演出電影《殭屍先生》走紅。（微博）

錢小豪發現港產片走下坡後，便將演藝重心轉往大陸發展，由於武打能力備受業界賞識，便和「功夫皇帝」李連杰領銜主演《太極張三丰》，再次打響名號，更順勢與李連杰合作第二部電影《經武英雄》，造就他在武打電影界的巔峰之作，此外，他更從持槍的偷渡客手中，救出被挾持的女子，獲得香港「見義勇為」傑出青年獎，不過此時卻爆出他在商場尾隨一名女子，由於行蹤可疑遭保安搜查，竟從相機查出有30位女性的裙底風光照，引發外界嘩然。

錢小豪當紅之際曾與李連杰齊名。（中時資料照）

錢小豪當時雖緊急召開記者會澄清，不過僅強調和女友吵架，導致心情不好喝酒才造成誤會，完全沒有提及偷拍一事，不過由於證據確鑿，最後仍出面向社會大眾道歉，即便鬧上法庭，但許多受害女性並未出庭，讓錢小豪的指控被撤銷，支付保證金後便當庭釋放，不過演藝事業及形象就此跌至谷底。

錢小豪偷拍女性裙底風光，演藝事業幾近全毀。（中時資料照）

相對於事業起起伏伏，錢小豪的感情路也非一帆風順，他的第一任妻子是曾獲得國際華裔小姐季軍的中德混血兒郭秀雲，兩人因戲擦出愛火，更在澳洲秘密結婚，婚後育有一個兒子，不過因為性格不合，婚姻僅維持3年就結束，當時有人猜測離婚導火線與郭秀雲演出三級片有關，之後女方帶著兒子改嫁，更一度傳出兩人因為贍養費起爭執，錢小豪離婚後碰到事業低潮期，恰好遇到第二任妻子丘倩鳴，愛情長跑7年後結婚生子，一家人過著令外界稱羨的幸福日子。

錢小豪有過兩段婚姻，曾傳出與前妻因為贍養費起爭執。（中時資料照）

錢小豪2013年與麥浚龍合作電影《殭屍》，再次勾起6、7年生對林正英的回憶，由於外界看好能繼承林正英衣缽，讓他坦言有著無形壓力，好在票房開出紅盤，加上入圍金馬3大獎項，才稍微鬆一口氣，去年更代言手遊「道士出觀」，還原當年殭屍系列場景，掀起討論熱潮，也讓這位「永遠的大師兄」再創演藝事業巔峰。