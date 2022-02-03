內政部一月公布最新人口資料，據統計，2021年人口總數2337萬5314人，較2020年減少18.5萬人，全年新生兒15萬3820人，每月都呈現「生不如死」的狀況，人口連2年負成長，2021年結婚11萬4606對，也是歷史新低。至於為何年輕人不敢生、不敢養小孩？立委蔡壁如實際訪問年輕人後得到最多的答案，就是房價太高。

內政部資料顯示，2021年總人口較2020年少了18萬5922人，等於每天減少509.4人。而2021年出生數為15萬多人，粗出生率為千分之6.55，與2020年相較下，減少1萬1429人，創歷史新低。

蔡壁如曾在臉書表示，觀察各縣市情況，人口增加率最高是連江縣的2.76%，其次為新竹縣0.84%，再其次為金門縣0.67%；至於台北市則減少3%，「脫北潮」仍持續，減少幅度冠居全台，其次則為嘉義縣減少1.23%，再其次為南投縣減少1.21%。也就是說，整體台灣人口持續加速衰退、同時台北市的人口高速流失，桃園市是唯一六都去年還維持正成長的都市。

雖然政府提出零到六歲國家養的政策，蔡壁如直言，但整體人口數，仍然繼續往下崩跌，問題出在哪裡？過去兩年，在立法院與民團不斷舉辦居住正義的公聽會，記者會，也不斷地跟年輕人座談，想探討為什麼年輕人不敢生、不敢養？得到最多的答案，就是房價太高，買不起房，談戀愛可以，但是結婚生小孩不可以。

因此蔡壁如說，人口持續減少，房價為什麼還可以漲到無法無天的地步？還可以漲到此瘋狂？就算政府祭出「斷炒房金流」，仍然止不住漲勢。