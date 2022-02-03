在疫情未緩的現在，要如何安排家中風水，迎來好的運勢、保佑家人平安健康，是十分重要的事情。運勢命理網站「旺好運」風水命理師孟冠辰老師分享虎年開運的風水秘訣，若想要增旺財運、文昌運、官運，可以試試看這些妙招。

▍1.開財運妙招

財神爺及好運氣不會到髒亂的地方，家中環境保持整齊乾淨十分重要，出入門口明堂一定保持乾淨明亮。孟冠辰老師分享迎來財神的妙招，想要增旺財運可以跟著做。

第一，可以在明堂入口地上放568元，分別為50元8個、10元12個、5元8個、1元8個，象徵五路發。上面再鋪上紅地毯，在大門掛五帝錢，象徵出入有財運。錢安放前，得先去廟中祈福過爐，而身上也可以隨身帶著過爐後的五帝錢，以增加自己財運。

第二，家中客廳的大門口45度對角是固定財位，今年流年財位在「西北」及「東北」，可以鋪紅色、黃色桌布，上面放招財進寶的吉祥物，如聚寶盆、元寶、開運竹、黃水晶、紫水晶，或擺設貔貅、麒麟等神獸招財。

▍2.開文昌運妙招

2022流年文昌位在「東南方」，宜擺放開運竹四支，或三層式的盆栽，開運竹上面必須綁紅彩帶或文昌筆；神獸以四寶麒麟爲佳。魁星踢斗圖，去廟裡加持過爐後再放，效果更好。

▍3.開官運妙招

2022流年官運位置在「北方」，剛好是三煞方，可以擺放白色水晶球或白色水晶柱化除煞氣，或用白水晶碎石加黑曜石各一半，置於盆子內加水，盆栽內種三層式開運竹，竹子上需綁紅色彩帶，黑白水晶化除煞氣，竹子帶代表官運步步高升，也可以攞放「馬上封侯」、「馬上升官」的擺飾品，象徵官位高升，左右兩邊宜擺放八卦麒麟除煞招富貴。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】