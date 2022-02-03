婆家人感情差，年夜飯變雙人晚餐！1名人妻說婆家4口人各自看各自不順眼，就連過年婆婆煮完1整桌年夜飯就先回房休息，而公公也在睡覺，小姑則稍早先吃過，結果整家人上桌吃飯的時間都不一樣，晚餐時間剩下她與丈夫2人在吃，原先她覺得尷尬，最後也就習慣了，甚至覺得不用與公婆應酬是好事。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，婆家一家四口感情長期不好，不但大男人主義的公公與婆婆失和，婆婆每年多次與好友出國遊玩不管家裡，而丈夫與小姑也相處不來，主因是公婆比較偏心小姑，造成丈夫從小就一直吃悶虧，就連結婚後，公婆與他們家少有往來，頂多1年到他們家1次。

人妻說婆婆家感情差，過年婆婆煮完年夜飯就回房休息，而公公也在睡覺，小姑則稍早先吃過，整家人上桌吃飯的時間都不一樣，晚餐剩下她與丈夫2人在吃。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該人妻說，她第1次到婆家吃年夜飯時，婆婆就說「他（公公）在睡覺，等下他醒來自己會來吃」，而婆婆則回房休息不想吃，小姑是中午已吃過也不想見到丈夫，「於是年夜飯，面對整桌的菜只有我跟老公2人在吃」，原本她覺得很尷尬；奇怪，最後也習慣了，甚至欣慰不用與婆家交際。

其他網友則留言「每個家庭有他們自己的相處模式，習慣就好…見怪也就不怪了」、「局外人，行禮如儀就好，其他的別多想、多問、多事」、「恭喜可以好好享受自己的生活」、「你都稱心如意不孝了，還來靠北婆婆什麼」、「老公不得寵，你們在外生活至少婆婆沒有來插手等等的，這樣真的很好囉」。