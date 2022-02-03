國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

最新民調顯示，民眾對國民黨反感度達63%，是16年新高。國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢指出，國民黨中央近期常給外界「不知道要做什麼」的窘境感覺，幾位重量級地方諸侯、立法院黨團，與黨中央彷彿「最遙遠的距離」；黨主席朱立倫的當務之急是，將黨改造成「集體領導」，只有這招才能把國民黨這艘船修補好。

《美麗島電子報》24日公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7％，比上月減少5.3個百分點，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63%，是16年新高。

李明賢29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，若把國民黨比喻成一間公司，黨中央就像是總經理室，地方諸侯、立法院黨團就是不同部門，但現在總公司跟不同部門間就像「分崩離析」，地方諸侯與黨中央甚至變成「最遙遠的距離」，這對公司而言是不健全的，必須得開「股東大會」好好討論一下。

李明賢指出，朱立倫現在處於弱勢領導，因為除了基進黨立委陳柏惟罷免成功外，四大公投案、無黨籍立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選全都大敗，「三殺」的結果衝擊朱的領導權威，甚至導致朱面臨「令不出黨中央」的狀況，故朱必須調整國民黨的體質。李強調，並非掌握縣市長提名權大家就都要聽黨中央的，而是要把黨中央當成溝通平台，納入縣市首長與立法院黨團，擴大民意基礎，重大社會議題一定要採「集體決策」。

針對黨內重量級諸侯的態度，李明賢分析，新北市市長侯友宜日前發文挺公民權下修18歲，這就是侯「想要沾鍋」的訊號，可見侯對年輕族群的企圖心。但他認為，侯應該做得更多，像是運用自己的政治影響力，邀集各諸侯與立法院黨團討論、溝通，畢竟今年選戰已無「歲月靜好」的空間，大家必須打團體戰，國民黨這艘船沉了大家都慘，侯如此，台中市市長盧秀燕也如此，所有藍營政治人物皆是如此。