百萬網紅「安希」（莊惠如）憑傲人三圍32F、24、33迅速積攢人氣，日前時隔半年再登《JKF》封面，巧扮夯台劇《華燈初上》媽媽桑，以80年代的復古造型喜氣迎接新年；但安希的性感讓網民鼻血止不住，時而扮演「胸前挖空」的性感吉他手，時而秀出「股溝愛心」的裸露神裝，達到了凡發照必吸睛的「衣不驚人死不休」境界。

安希再登時隔半年再登《JKF》封面，以《華燈初上》風格的復古造型迎接新年，她寫道：「我又來當JKF封面惹😌這次一月就陪你們！」圖中寫著：「百萬話題寵兒 安希」，網友讚道：「好香」、「最美就是你了」、「買了」、「請注意！母老虎出沒！」她手上的虎紋袖套為旗袍式泳裝的性感增添了可愛元素。

之後安希曾cosplay「吉他妹妹」，只見她身穿的水藍色毛衫拉起到胸上，全身包裹著平口藍灰色洋裝，上下兩件式形成「胸前挖空」的性感；她輕巧地倚靠在白床邊，左手拿著一把黑色電吉他，帥氣模樣讓網友直讚：「想聽妳唱歌」；且這搭配還有彩蛋，安希將洋裝跟上衫雙雙拉下，變成改露「南半球」的火辣風情，網友嘆為觀止：「原來南北半球離我們這麼近~（誤」。

原來同一套洋裝還有第三種風情，安希再將身體轉過呈側背面，藍灰色洋裝不只有美背設計，而且還下開到臀部一半的位置，讓她能秀出「股溝愛心」的美麗曲線；網民也大刷一排眼冒愛心，讚爆：「好美，好身材」、「可愛又辣」、「這開檔厲害」、「哇好棒喔～後面的心機」。

講到「可愛的性感」可說是安希強項，除了cosplay有百變風格外，她往往用簡單風格也能征服網民，一套牛仔褲搭配白色細肩帶小可愛，她藏不住的好身材便已「呼之欲出」，網民當即投降：「這件太厲害了」、「安希越來越美了」、「拆禮物了」、「你征服了我」，各種神級性感可說是安希的日常。