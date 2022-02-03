籃網總教練納許（Steve Nash）球員時代曾是全聯盟最優秀的控衛，5次助攻王、連續兩季年度MVP（2005、06）甚至差一點3連霸，足以說明他在後場無與倫比的進攻組織能力。

依據NBA官網的描述，納許不管從右邊或左邊進攻，無論他的球在左手還是右手，他都有辦法把球餵給有空檔的隊友。納許身為190公分的白人後衛，體能條件並不出色，他小時候是踢足球的，鍛鍊出的靈活步伐讓他後來能夠在敵陣裡穿梭自如。

納許剛進NBA的時候在太陽隊，那時候老前輩奇德（Jason Kidd）、凱文強生（Kevin Johnson）還是主力控衛，納許大部分坐板凳。這在1998年納許被賣到獨行俠（小牛）之後就開始改變了，納許與「德國坦克」諾威茲基（Dirk Nowitzki）的前後場搭檔日漸成熟，成為聯盟裡不可忽視的一股力量。

不過納許的巔峰時期是在他2004年重返太陽隊之後，搭配總教練丹托尼（Mike D'Antoni）的小球戰術，他與中鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）、前鋒馬里安（Shawn Marion）的組合比獨行俠時代更加恐怖。納許的得分才華也在那段時間開花結果，他以場均18分、投籃命中率50%、三分球命中率40%、罰球命中率90%的完美數據，成為柯瑞（Stephen Curry）這類頂級控球射手的先驅者，向當年的許多球迷展示了「跑轟」的精髓。

納許的遺憾是沒拿過總冠軍，他在生涯後期轉到湖人隊與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但也沒成功。如今納許在籃網掌兵，有機會以總教練的身分來一圓冠軍夢。