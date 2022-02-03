有「最美里長」之稱的台中西區公民里里長林京玲，今年搭上夯劇《華燈初上》熱潮，以復古旗袍造型向大家拜年，照片PO上臉書後吸引不少網友朝聖，直呼好美！不過，林京玲因照片中的祝賀詞用的是簡體字，意外引發爭論，對此她霸氣表示，僅單純拜年，沒有任何政治意圖，不會換掉照片。

林京玲除夕在臉書拜年，表示去年經歷了疫情下的動盪不安，還好有身邊的彼此互相支持往前行，但過去將停留在過去，新的一年除夕辭舊迎新，虎年象徵著一切充滿力量與前進，她並感謝一年來大家的支持與鼓勵，期許大家生活與工作「如虎添翼 」、「福虎生豐」。

網友看了照片後留言大讚「有正妹議員的架式喔！」「有華燈初上fu」、「美麗又認真的里長，新年快樂！」「新年快樂漂亮里長」、「里長也太美了吧」。

至於有人針對簡體字一事的評論，據《ETtoday新聞雲》報導，林京玲表示，照片是以前拍的，是因應最近華燈初上熱潮才選這張照片，並選用適合色調的背景，強調沒有任何政治意圖，單純拜年，也不會把照片換掉。

林京玲現年31歲，2014年第一次參選里長就當選，成為當時最年輕里長。2020年雙十國慶時，林京玲PO出一張臉上戴著國慶口罩的照片成為焦點，甚至有網友喊價20萬要買下。