為何野兔在澳洲是個問題？

兔子一般被認為是可愛動物，不過在澳洲內陸，野兔竟被科學家形容成一場「危機」，原因是牠們的數量及破壞力都相當驚人，對當地322種處在危險之中的動植物構成威脅，牠們威脅的生物物種甚至是貓及狐狸的2倍。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）兼任研究員泰格特（Pat Taggart）及坎培拉大學（University of Canberra）兼任副教授庫克（Brian Cooke）在學術網站「The Conversation」撰文揭露澳洲野兔的驚人破壞力，包括單單1隻野兔就能摧毀2公頃內的所有木麻黃幼苗，野兔也是澳洲南方袋熊及紅袋鼠數量遞減的原因。

他們說，1859年才被引進澳洲的兔子是澳洲生態系統的主要問題，因為野兔破壞了澳洲大陸半數以上生長中的幼苗，牠們不斷啃食幼苗，導致樹木及灌木難以重新生長，這對草食動物的食物來源、昆蟲豐富度、樹叢提供的遮蔽功能、以及捕獵等都造成重大影響。

野兔對乾燥的澳洲大陸造成的影響尤其巨大，在乾旱年，野兔能吃掉大部分植被，導致原生動物幾乎沒有食物可吃，更糟的是，這些適應乾旱氣候的植被生長速度緩慢，當幼苗從地底長出時，很快就會被野兔吃掉，對當地生態造成嚴重影響。

此外，野兔也會散播雜草，導致水土流失，降低土壤吸收水分、支撐植被生長的能力。

2名學者指出，目前澳洲大陸約有1.5億至2億隻野兔，當談論如何恢復乾燥澳洲的生態系統時，多數人主要聚焦在貓、狐狸等獵食者，而忽略野兔的破壞力，他們呼籲，千萬不要輕忽野兔。

關於如何抑制野兔的數量，學者指出貓及狐狸會吃兔子，過去也有研究顯示，當野兔數量下降時，因為缺乏食物來源，貓及狐狸的數量也會下降。

除了透過管理天敵來控制野兔數量，學者也建議搭配使用生物防治法，例如過去澳洲就曾透過釋放兔子傳染性疾病、跳蚤等方式來抑制野兔數量，而且成效卓越。