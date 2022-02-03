農曆春節期間，台灣適逢Omicron疫情蔓延，對此，台中市長盧秀燕特地拍一部如何在家自我檢測的影片，過程中盧秀燕親自上場，教導大家使用快篩試劑的正確方式，當盧秀燕示範如何將棉花棒拭子伸入鼻孔取得檢體時，現場工作人員都忍不住笑場，網友則表示佩服盧秀燕的勇氣。

盧秀燕昨（2日）在臉書貼出如何使用快篩試劑的影片，盧一開始便指出，農曆春節期間因為Omicron疫情流行，許多市民朋友感到緊張，所以為了讓市民朋友了解怎麼做快篩，她和台中市衛生局長曾梓展一起示範如何採檢。首先，曾梓展提醒，購買快篩試劑時，要注意包裝上的有效日期，以及醫字號，才是合法可使用的快篩產品。

接著，盧秀燕便開始親自示範如何使用快篩試劑，此時，一旁工作人員問，是否感到緊張，盧秀燕直言，有點緊張，因為這個步驟會令人感到不適，但是任何檢查或多或少都會不舒服，「為了健康，以身作則」。語畢，盧秀燕屏氣凝神，開始將棉花棒拭子放入鼻腔，過程中盧秀燕忍耐呼氣的「我是誰我在哪裡」表情，讓現場人員都忍不住笑場。完成鼻拭子採檢後，盧秀燕打趣說，「如果做出來的結果有問題的話，我們全部要隔離」，最終，盧秀燕的檢驗結果為陰性。

盧秀燕將拭子放入鼻腔。（圖片摘自盧秀燕臉書）

許多看完這段影片的網友，都在其po下方留言表示，「非常用心的市長」、「市長棒棒親自示範！虎年大吉大利、平安健康」、「市長真棒」、「勇者」。