過去有過許多因「換妻俱樂部」的夫妻案例，而這樣的情節能成功的大概只有電影情節吧，雖然現在越來越多人能接受開放式關係，但多數人對於婚姻上還是持有自己的理念與堅持，一名人妻在網路上爆料，表示自己結婚10年，丈夫近幾年與友人加入「換妻俱樂部」，因丈夫與好友的老婆上床，因此「以老婆換老婆」要求人妻與自己的好友上床，對此兩人有過不少爭執，之後人妻見到該名好友，都被用猥瑣的眼神注視，甚至毛手毛腳，讓人妻再也忍受不了，動了離婚的念頭。

老公與好友交換妻子。（圖／達志影像）

一名人妻在爆料公社APP匿名版上發文表示，丈夫受到好友邀請加入「換妻俱樂部」，而該位結拜兄弟在裡面玩了好幾年，不會有任何問題，隱私方面也受保障，而人妻表示「我在意的不是這個，我丈夫是我第一個男人，也是我這輩子唯一的男人，但現在他竟因為想上兄弟的老婆所以想把我交換給他兄弟，我已經跟他吵好幾天了，他覺得我老古板太過保守，但這不是保不保守的問題，而是道德問題」」人妻接著表示結拜兄弟每次都用猥瑣的表情注視她、態度很輕浮，甚至在丈夫面前對她動手動腳「我丈夫居然只是笑著看，完全沒有要保護我的樣子，我真的很寒心」。

因換妻事件引起多次爭吵。（示意圖／shutterstock）

婚姻10年的夫妻，丈夫的轉變與態度讓人妻相當心寒，更覺得非常不值，人妻反抗友人的舉動更將他轟出家門，內心已經受創的她竟被丈夫罵「老古板」，而最令她無奈的是，婚後就成了全職家庭主婦，家裡的收入都由丈夫控管，而嫁妝也都給丈夫創業去了，事業越做越大，觀念也越來越跳tone，更說出換妻是社會常態，要人妻學著適應。

人妻忍受不住，動了離婚念頭。（圖／Shutterstock）

網友們看了紛紛留言，「他只是把妳當成可以交換的玩具而已吧！笑死，玩膩了與其用完沒價值就丟掉，不如拿來當二手交換嗎？」、「聽他在屁，你要開始想辦法掏空他，然後離開」、「如果連基本的感受都無法尊重，我不信在其他方面可以多自由」、「千萬不要勉強自己做不願意的事，而且妳老公這行為很噁心的！！妳先去找律師看妳這婚要怎麼離」。

婚姻的經營不容易，而遇到不忠誠或觀念不一樣的對象，相處起來會更加痛苦且倍受阻礙，還是提醒大家無論是交往階段或進入婚姻，做任何決定都還是要尊重雙方的想法與意見，才能達到最和諧的結果。