過年就是要開開心心的團聚，領紅包，而家庭團聚是最和樂的畫面，不過網路上傳出數張逗趣的照片，廣東揭陽一位阿公日前在家發壓歲錢，看著10位排隊等著領錢的外孫，彷彿看到一堆「債主」，臉上漸漸失去笑容，表情更隨著壓歲錢一張一張發出去越來越難看，到最後錢全部發完之後，甚至搖起了頭。

外婆全程緊盯，確定外孫沒有重複領紅包。（圖／翻攝微博）

據陸媒報導，這名阿公共有3個女兒，過年間女兒們各自帶著自己的寶貝孩子回娘家，細數共有10位外孫回來，三代同堂相當和樂，不過歡樂的氛圍裡藏著一位心情複雜的阿公，滿屋子的小孩，阿公也開始舉起手來數自己的外孫數量，確定自己眼前的一切都不是老花看錯。

阿公表情凝重。（圖／翻攝微博）

到了孩子們最期待的發壓歲錢時刻，阿公的不開心更加明顯了，看著排成一列的等著領錢的10位外孫，他彷彿看到了「債主」，表情糾結成「屎面」，阿公發壓歲錢的照片在網路上引起很大討論，許多網友都非常同情阿公的遭遇，「10個外孫，每個人領18年的話，總共要發180包出去，退休金說不定不夠用了。」「還不只紅包，這些孩子回來，每個都要吃、喝、拉、撒，光是照顧他們就很可怕了！」「這明顯是虐待老人了，不讓人家安享晚年嗎？」「以前都說『含飴弄孫』，現在應該改成『含淚被孫弄』了。」

過年開開心心，雖然錢包大失血，不過能夠有這麼多孫子也算是另一種的幸福與福氣啦！