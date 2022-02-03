還記得那個被廣播器叫回家的「張君雅」小妹妹嗎？頂著一頭爆炸捲髮，身穿白襯衫與吊帶裙，萌萌的樣子在台灣一夕爆紅，成為知名度最高的廣告女童星，當年的廣告台詞「張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了，妳阿嬤限你一分鐘之內，趕快回去吃…」配上奔跑回家的樣子，成了眾人的童年回憶，而十幾年過去，小妹成功蛻變成火辣小姊姊，社群平台再度引起關注。

當年點心麵廣告。(圖/中時新聞網)

紅遍大街小巷的小妹妹，如今已長大成人，而其實早在2017年本名簡嘉芸的她就曾參加節目《麻辣天后傳》錄影，只見她留著一頭及腰長捲髮，圓潤雙頰還能隱約看見當年的模樣，讓人一眼就認出是「張君雅」本尊啊！談起當年拍廣告的趣事，表示當時她才國小一年級，正值發育階段，常常覺得吃不飽，拍攝過程中導演不斷要求她來回奔跑，媽媽只好拿出「雞腿便當」來誘惑，告訴她只要拍完廣告就能吃雞腿便當，「我一聽到有雞腿便當就努力跑，把攝影鏡頭當成雞腿」，笑翻全場。

分享拍廣告回憶。(圖/中時新聞網)

而長大後的她並沒有選擇繼續留在螢光幕前，反而對於「護理師」有著深深的執念，長庚科技大學護理系畢業的她坦言當年因為客串偶像劇《惡作劇二吻》，覺得鄭元暢飾演的「江直樹」醫生很帥，便決定要從事護理工作，笑說能見到許多帥哥醫生，當年的經驗也萌生了另一個夢想。

客串《惡作劇二吻》與鄭元暢的合照。(圖/中時新聞網)

而現在的現在的簡嘉芸也時常在社群網站分享生活照，見她從當年的小童星蛻變成小女人，無論是和閨蜜親密合照，或是出遊拍的網美照，讓人很難想像當年胖嘟嘟的「張君雅」已經長這麼大，甚至變得更加吸引人啦 !

而曾經在IG分享泳裝照，只見她身穿黑色泳裝，腰側挖空的設計襯托出她的窈窕曲線，另一套紅色比基尼，更是同時展現了她身為年輕女孩的青春活力和性感，更從其他生活照中，看到少女般的時髦，偶爾氣質內斂、偶爾變身短褲辣妹，讓人越發感受她的多變魅力～

看見以前的萌妹逐漸變成知性又性感的小姊姊，真的是女大十八變，也相信在事業上能有如當年廣告般亮眼的成績，最後不免俗的祝福這位小姐姐未來事業順利，成為一位優秀的護理師！