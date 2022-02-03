邁入一段感情之前，會先經過許多階段，從兩人相識、進一步的相處、曖昧階段，最後走向屬於兩個人的結果，而許多人在相識階段就容易陷入感情用情至深，開始有許多想像，也就是所謂的「暈船仔」，而日前網路上有一個癡情女發出自己與網友的對話紀錄，表示以前的對話相當熱絡，會分享彼此的生活近況、日常的問候也都有，不過近期因為男生要準備當兵、畢業後也要就業，種種問題成為了近期的煩惱，導致兩人的對話變得越加冷淡，而眼尖的網友發現男方的回覆藏了不少巧思，建議原PO可以吞顆暈船藥，早點醒來。

原文。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友日前在Dcard上以「我要怎麼回覆」為題發文，寫下自己與暈船對象目前的狀況，表示與網友聊天兩個月，見面五次，以前的對話也是非常有溫度，早安晚安都不省略，不過在近期卻出現了許多裂痕，男方也越來越冷淡，讓原PO不知所措只好鼓起勇氣先破冰，原PO好奇男方態度的轉變是因為自己踩到地雷還是其實另有其他心歡，希望對方有空可以說出自己的想法，讓她不要如此憂心。

原PO對話。（圖／翻攝自Dcard）

而緊接著看到男方的回話，「我傾向慢慢來順其自然的相處，做自己就好」、「如果你很急著想要找對象或想要有進一步結果的話，可以先pass我」，短短的幾句話說出了許多想法，讓原PO一時之間不知道該如何回覆，求助網友。

男方回覆。（圖／翻攝自Dcard）

而網友們看見後紛紛留言，男方的回覆中出現了超關鍵的一句話，「譯：想進一步請先pass我」、「重點真的就是後面這句！！ 前面只是為了緩和不要讓對方太難堪也給自己一個藉口。」、「妳可以降低需求感 不然會讓對方壓力很大 機會更低」、「你暈的很嚴重來吃一顆暈車藥吧」、「男生的角度就是在暗示委婉的拒絕你了～」。

網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

其實感情最好的培養方式就是慢慢來，多數人最忌諱的就是帶有目的性的相處，無論男女都一樣，需要一點時間去觀察彼此、熟悉彼此，建議在相處時間多聊一些話題可以間接知道對方的價值觀或感情觀在哪，也許在進一步的發展上會有很好的幫助，成為一種助力唷。