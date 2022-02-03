美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）今天宣告請辭，因為他未揭露自己與一名女同事的親密關係。他承認自己犯錯，並稱辭職立即生效。

朱克自2013年開始擔任CNN總裁，是美國最有權力的媒體高層之一。現年56歲的他在美國電視圈年少得志，20幾歲時就已任職美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）執行製作人，之後晉升NBC Entertainment總裁。

朱克今天在發給CNN員工的內部備忘錄中，宣布他辭去總裁職務的消息，並稱他希望能以不同方式結束自己的任期。

他承認，自己與一名CNN女同事有著兩廂情願的關係，兩人共事已逾20年之久，他與當事人近幾年發展出親密關係，他被問及此事，但他沒有揭露。

CNN已證實這名女同事是行銷長高樂斯特（Allison Gollust）。高樂斯特已表示，自己將續留在CNN。（譯者：陳正健）1110203