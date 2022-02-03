德國監管機構今天表示，已禁止俄國國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）德語頻道轉播。對此，俄國政府誓言將採取「報復措施」。

法新社報導，德國監管機構發表聲明指出，「今日俄羅斯」德語頻道RT DE轉播遭到禁止，是因為該頻道沒有必需的轉播執照。

對此，俄國外交部發表聲明回應：「這項行動使得我們別無選擇，只能對在俄國立案的德國媒體展開報復措施。」

「今日俄羅斯」被視為俄國的大外宣機構，YouTube去年曾關閉該媒體的德語頻道。（譯者：陳正健）1110203