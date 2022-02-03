除夕團圓吃年夜飯，發壓歲錢、放鞭炮趕走年獸是一直以來的慣例，但隨著時代的演變，不少人越來越不喜歡凌晨過後還聽到鞭炮聲，就有女網友為此嗆聲，表示「一年才一次而已，有何好抱怨的」，更嗆有本事就別領年終、放年假，引爆兩派網友大戰。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文抱怨，表示雖然過年12點放鞭炮有點吵，但一年也才一次，卻總有一堆人抱怨，難道不知道這是傳統？她說，從前除夕從凌晨12點放到天亮也沒停過，現在還有管制，不像以前那麼狂妄。

原PO不滿表示，若有人對半夜放鞭炮有意見，就去建議政府廢掉春節，也不要領年終、放年假，什麼獎金也都別領，老闆會很開心。

文章PO出後引爆網友大戰，不少人痛罵原PO毫無同理心：「陋習就是要改變」、「這麼喜歡以前，就不要享受現代科技」、「笑死，妳乾脆回去裹小腳」、「燒金紙都能改了，為何放鞭炮不能改」、「現在一堆初一要值班的，妳當他們不用睡覺？」、「不是不能放，是不要半夜放，很難懂嗎」、「妳有小孩就不會說出這種幹話了」、「告訴我妳家住址，我去樓下放整天給妳聽到爽」、「不倫不類的類比，領年終有妨礙到人嗎」、「自私到極點，竟然還要求被吵的人體諒妳們」。

但也有不少較為保守的中老年網友力挺原PO：「真的，好不容易到過年還不能放鞭炮」、「現在一點年味都沒有了」、「就是要除夕到初一放鞭炮才有年味啊」、「一年一次而已，忍一下不就過了」、「跨年就能放煙火秀，然後百姓不能除夕放鞭炮」、「傳統習俗不能因為科技進步而廢除」、「支持樓主，我家還是會繼續放鞭炮」。